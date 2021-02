De Martino si confessa | ecco dove cercare le cause dell’addio con Belen

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il conduttore di Stasera tutto è possibile, ospite di Nunzia De Girolamo, fa il ritratto di come dovrebbe essere la sua donna ideale: tradizionale e devota L'articolo proviene da Gossip e Tv.

leggoit : Ascolti Tv ieri martedì 9 febbraio 2020, Juve-Inter fa il 30%. Bene Rai2 con De Martino e Diaco che 'confessa' Rita… -

Ultime Notizie dalla rete : Martino confessa

Gossip e TV

Tra gli ospiti della prima puntata, Stefano Dee il sindaco di Napoli Luigi De Magistris . ... La De Girolamo cidi aver seguito la scorsa edizione di 'Ballando con le stelle' e di aver ...Ascolti Tv ieri martedì 9 febbraio 2021 . Su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Juventus - Inter ha conquistato 8.383.000 spettatori pari al 30% di share. Su Canale5 Daydreamer Le Ali del Sogno 2.110.Il conduttore di Stasera tutto è possibile, ospite di Nunzia De Girolamo, fa il ritratto di come dovrebbe essere la sua donna ideale: tradizionale e devota ...“Mi sono sempre piaciute le belle sfide, le strade in salita. Poi, le confesso, la linea guida che ha interessato questi ultimi mesi di lavoro, è quella della qualità. Vorrei portare in tv innanzitutt ...