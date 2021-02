Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, il video “sospetto” sul televoto del finalista infiamma il web (Di domenica 14 febbraio 2021) In queste ore gira su Twitter un video in cui Dayane Mello fa un gesto con la mano verso l’alto che ha fatto indispettire i telespettatori pensando ad un ipotetico spoiler sull’andamento delle nomination del Grande Fratello Vip che vedono protagonisti Rosalinda Cannavò, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta contendersi un posto in finale. Dayane Mello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 14 febbraio 2021) In queste ore gira su Twitter unin cuifa un gesto con la mano verso l’alto che ha fatto indispettire i telespettatori pensando ad un ipotetico spoiler sull’andamento delle nomination del Grande Fratello Vip che vedono protagonisti, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta contendersi un posto in finale.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - giuliarussoo_ : RT @rosmellomood: Andate a cercare adua del vesco su wiki ed esce questo 'attualmente in una relazione con la modella Dayane mello' STO MAL… - clexa_griffin : RT @blurosmello: Pensando a dayane Mello che 48h fa voleva andare a vivere assieme a Como con la donna di cui è innamorata e decorare assie… - ____RoseRose : RT @greenblueinside: Dayane “ tra te e Pier si vedeva già da subito anche quando c’era Elisabetta, qui ( tra Rosy e Zenga ) non ho capito q… - Dayane_mello_ : Poco fa tommy e Dayane stavano parlando tranquillamente... autori stronzi che li volete contro... Perché li volete… -