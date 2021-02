Datome straripante | l' Olimpia Milano alza la Coppa Italia

(Di domenica 14 febbraio 2021), 14 febbraio 2021 - Dominio in tutto e per tutto. E' così che l'ha conquistato la sua settimadella storia. La storia è la stessa dei giorni precedenti, una ...

Proprioha vinto così la sua prima Coppa Italia: "Vincere aiuta a vincere - dice, l'ala ex Detroit e Boston in Nba - ti dà consapevolezza, adesso abbiamo vinto meglio, ma ora dobbiamo ...vittoria dell'Olimpia Milano, che stende 102-93 il Khimki Mosca, e firma il terzo ... e il quarto si chiude con il 'coast to coast' di Hines, che serve ala tripla del 28-20. ...Milano, 14 febbraio 2021 - Dominio in tutto e per tutto. E' così che l'Olimpia Milano ha conquistato la sua settima Coppa Italia della storia. La storia è la stessa dei giorni precedenti, una vittoria ...Armani Exchange senza rivali in questa Coppa Italia. La squadra di Messina demolisce la Vl Pesaro 87-59 e trionfa ...