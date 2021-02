Dario Pandolfi primo farmacista salernitano alla presidenza regionale di Federfarma

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 febbraio 2021)è il nuovo presidente diCampania. Attuale massimo esponente diSalerno è eletto venerdì 12 febbraio dai delegati di tutte le province campane che compongono l’assemblea dell’Unionedei titolari di farmacia. È quanto annuncia l’organodi rappresentanza delle farmacie private.succede a Nicola Stabile, sostituito in una fase di transizione da Mario Flovilla. “È la prima volta – si legge in una nota diCampania – che unviene eletto come massimo rappresentantedel sindacato di categoria”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.