Dagli Usa al Vaticano cadono barriere non solo ideologiche L’analisi di Cristiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’edizione odierna, 14 febbraio, dell’Osservatore Romano si apre con un titolo che dovrebbe far riflettere al di là del suo contesto esplicito: “Crepe nel muro”. Il quotidiano della Santa Sede scrive sotto questo titolo a tutta pagina: “Si aprono altre crepe nel muro della politica migratoria statunitense. Il presidente Joe Biden, ha infatti revocato lo stato di emergenza al confine con il Messico e tagliato i fondi alla costruzione della barriera che doveva fare da diga alla pressione dei richiedenti asilo”. La parola chiave per capire l’importanza di questa scelta del quotidiano è “barriera”. Un mondo a compartimenti stagni, che disumanizza l’altro e quindi lo vede come un pericolo e mai come un’opportunità è stato giustificato da un’ideologia securitaria per cui l’altro – migrante – portava malattie, povertà, sottraeva lavoro. Questa ideologia che disumanizza ha trovato il suo ...