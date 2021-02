Da Tempio a La Maddalena lo sport si farà al parco con le nuove attrezzature

Ultime Notizie dalla rete : Tempio Maddalena

Gallura Oggi

Le nuove aree per lo sport all'aperto. I comuni die Laaderiscono al progetto 'Sport nei Parchi 2020 - 2021' e installano attrezzature sportive nelle loro aree verdi. Il protocollo siglato da Sport e Salute S.p. A. e l'associazione ...Tra le carte datate al 1941 compaiono anche l'Isola di La, Caprera, Terranova Pausania (Olbia),. Il Comune diappare in tre edizioni differenti, una delle quali, risalente al ...Canova dietro Canova. O forse no: magia dei restauri che portano alla luce dettagli inaspettati di un'opera d'arte. Così, dietro l'«Autoritratto come scultore» ...LA RIVELAZIONECanova dietro Canova. O forse no: magia dei restauri che portano alla luce dettagli inaspettati di un'opera d'arte. Così, dietro l'«Autoritratto come scultore» firmato da Canova ...