Da oggi Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento in zona arancione (Di domenica 14 febbraio 2021) Ma in Abruzzo scatta la zona rossa nelle province di Chieti e Pescara. Si stima che nella zona il 50 per cento dei casi sia riconducibile alla variante inglese Leggi su ilsole24ore (Di domenica 14 febbraio 2021) Ma inscatta larossa nelle province di Chieti e Pescara. Si stima che nellail 50 per cento dei casi sia riconducibile alla variante inglese

RegLiguria : ?? DA OGGI LA LIGURIA IN ZONA ARANCIONE A partire da oggi, domenica 14 febbraio, la Liguria è in zona arancione. Di… - Adnkronos : Toscana, Liguria, Abruzzo e Trento da oggi in #zonaarancione - repubblica : Da oggi Toscana, Abruzzo, Liguria e provincia di Trento in 'arancione', da domani Sicilia in 'giallo'. Ecco cosa si… - Jango08244187 : RT @ValentinaVeltro: In Liguria tutti i ristoranti avevano prenotazioni per San Valentino, a pranzo, quindi significa aver fatto la spesa e… - g_gdouble : RT @ValentinaVeltro: In Liguria tutti i ristoranti avevano prenotazioni per San Valentino, a pranzo, quindi significa aver fatto la spesa e… -