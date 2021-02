Cuciniamo insieme | risotto alle rose con spumante e mazzancolle

Leggi su panorama

(Di domenica 14 febbraio 2021) San Valentino, e allora, anche in cucina, ditelo coi fiori. D'accordo la festa è molto commerciale, ma quest'anno causa virus cinese forse può tirarsi su di tono sentimentale: insomma meno paccottiglia e più intimità. Allora abbiamo scovato tra le nostre ricordanze gastronomiche una ricetta che andava molto di moda negli anni Ottanta. I primi uomini con abitudine al fornello la usavano per stupire le ragazze che cominciavano a non seguire più la trasmissione del sapere gastronomico da madre in figlia, altrimenti si sarebbero accorte che le doti del cuciniere erano limitate alla sola attenzione al fuoco e agli ingredienti. In effetti è una preparazione semplice. A quei tempi per dare consistenza si usava macerare i fiori nel Gin, a noi sembra un'inutile forzatura di gusto e uno scempio della delicatezza dei fiori. Ecco dunque una versione molto ragionata di questo bouquet in ...