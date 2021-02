Cuadrado salta Porto - Juve: le condizioni (Di domenica 14 febbraio 2021) TORINO - Rientrata a Torino dopo il ko di Napoli nella 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha svolto oggi il primo dei tre allenamenti di preparazione alla sfida dell'Estadio Do Dragao di OPorto , ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 febbraio 2021) TORINO - Rientrata a Torino dopo il ko di Napoli nella 22ª giornata di Serie A, lantus ha svolto oggi il primo dei tre allenamenti di preparazione alla sfida dell'Estadio Do Dragao di O, ...

SkySport : Infortunio Cuadrado, salta Porto e Crotone: attesa per gli esami - sportli26181512 : Cuadrado salta Porto-Juve: le condizioni: L'esterno colombiano, uscito anzitempo nel match con il Napoli per un pro… - Fprime86 : RT @SkySport: Infortunio Cuadrado, salta Porto e Crotone: attesa per gli esami - UgoBaroni : RT @SkySport: Infortunio Cuadrado, salta Porto e Crotone: attesa per gli esami - infoitsport : Cuadrado salta Porto e Crotone: Juventus in emergenza infortuni -