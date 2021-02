Crisi, Orlando: 'Priorità ammortizzatori e lavoro a donne e giovani' (Di domenica 14 febbraio 2021) 'Alla fine del giro di incontri' con le parti sociali 'proporrò un'agenda delle questioni da affrontare che tra le Priorità vede: ammortizzatori sociali e Crisi occupazionale di donne e giovani . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 febbraio 2021) 'Alla fine del giro di incontri' con le parti sociali 'proporrò un'agenda delle questioni da affrontare che tra levede:sociali eoccupazionale di. ...

Notiziedi_it : Lavoro, Orlando “tra priorità ammortizzatori e crisi occupazionale” - antobon2 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: molto positiva l’iniziativa del ministro @AndreaOrlandosp di incontrare i sindacati per confronto su… - princigallomich : Lavoro, Orlando “tra priorità ammortizzatori e crisi occupazionale” - ve10ve : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: molto positiva l’iniziativa del ministro @AndreaOrlandosp di incontrare i sindacati per confronto su… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Ho incontrato questo pomeriggio in videoconferenza i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. Si… -