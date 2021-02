Covid Valle d’Aosta | 5 casi e nessun morto | bollettino

(Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 5 i nuovidi coronavirus riscontrati oggi indopo aver analizzato 108 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi decessi, con il bilancio delle vittime da inizio emergenza che è di 413. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Entrando nel dettaglio dei numeri, sono 54 i casi di Covid individuati a Perugia tra sabato e ... Restando nella Valle Umbra Sud, sono 10 i contagi in più a Spello, 5 a Giano dell'Umbria, 4 a Spoleto, 3 ...ANCONA - C'è chi dorme in questo locale ai confini con l'ex mattatoio comunale, dove le pareti sono annerite dallo sporco, dalla muffa e i rifiuti si trovano ovunque. Nonostante le segnalazioni, la si ...Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 febbraio, sono 204. APUANE: 23 casi Carrara 14, Massa 9; LUNIGIANA: 9 casi Fivizzano 1, ...