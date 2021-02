Covid: Usa, somministrate oltre 50 milioni dosi di vaccini (Di domenica 14 febbraio 2021) Negli Stati Uniti sono state somministrate finora oltre 50 milioni di dosi di vaccini anti Covid: lo ha reso noto l'Agenzia americana per la prevenzione delle malattie (Cdc), secondo quanto riporta la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 14 febbraio 2021) Negli Stati Uniti sono statefinora50didianti: lo ha reso noto l'Agenzia americana per la prevenzione delle malattie (Cdc), secondo quanto riporta la ...

