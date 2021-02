Covid: Usa, media casi giornalieri scende sotto 100mila (Di domenica 14 febbraio 2021) Per la prima volta in 100 giorni gli Stati Uniti registrano in media meno di 100mila nuovi casi di coronavirus al giorno: è quanto emerge dai della Johns Hopkins University. Lo riporta la Cnn. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 14 febbraio 2021) Per la prima volta in 100 giorni gli Stati Uniti registrano inmeno dinuovidi coronavirus al giorno: è quanto emerge dai della Johns Hopkins University. Lo riporta la Cnn. ...

