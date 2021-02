Covid | ultime news Il bollettino | sono 11 068 i nuovi casi | 221 i morti LIVE

(Di domenica 14 febbraio 2021) I dati del Ministero della Salute: tasso di positività al 5,3%. Intanto il Cts avverte: non cile condizioni per riaprire gli impianti di sci. Dello stesso avviso il consigliere del ministro della Salute Walter Ricciardi, che ha detto di voler chiedere a Speranza un lockdown totale. Da oggi alcune regioni cambiano colore: diventano arancioni Liguria, Abruzzo (con Chieti e Pescara zone rosse), Toscana e provincia di Trento

Si registrano altri dieci morti per Covid nelle ultime 24 ore: sono 32 in tre giorni e 904 dall'inizio della pandemia. Secondo i dati della Regione aggiornati al 14 febbraio, continuano a crescere i ...Scendono sotto quota 100 i nuovi positivi al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore nella provincia di Ravenna dove, allo stesso tempo, si sono registrati altri 4 decessi. I pazienti ricoverati in ter ...Totale casi 145.265 (+543). Nuovi positivi 543. Fra le province passa in testa Catania come numero di nuovi casi, sono 197. Quattro casi di variante inglese a Catania. Individuati e isolati quattro ca ...