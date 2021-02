Covid, Tar boccia la seconda dose per i furbetti del vaccino (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Tar ha bocciato la seconda dose per i furbetti del vaccino. “La decisione del TAR Catania conferma la nostra valutazione e il valore non solo etico della scelta adottata. Siamo impegnati nella fase più importante della emergenza, quella della vaccinazione, e non sono ammesse scorciatoie. Da domani si parte anche in Sicilia con AstraZeneca Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Tar hato laper idel. “La decisione del TAR Catania conferma la nostra valutazione e il valore non solo etico della scelta adottata. Siamo impegnati nella fase più importante della emergenza, quella della vaccinazione, e non sono ammesse scorciatoie. Da domani si parte anche in Sicilia con AstraZeneca

