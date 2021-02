Covid: stretta a San Valentino, protestano le regioni in zona arancione. Vaccini, 425mila nuove dosi per l’Italia (Di domenica 14 febbraio 2021) Domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino: per la festa degli innamorati scattano i cambi di colore in alcune regioni. Toscana, Liguria, Abruzzo e provincia autonoma di Trento passano dal giallo all’arancione. protestano i governatori e la Liguria, in particolare, presenta istanza urgente al governo. Ma niente da fare: resta valida l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Bocciata la richiesta di posticipare di 24 ore il cambio di colore per consentire ai ristoratori di tenere aperte le attività a pranzo nel giorno di San Valentino. Toti: “Cominciamo male, caro governo” La Liguria, dunque, diventa arancione insieme ad Abruzzo – con Chieti e Pescara zone rosse per decisione del governatore Marsilio -, Toscana e la provincia di Trento. “Cominciamo male, caro governo”, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 14 febbraio 2021) Domenica 14 febbraio, giorno di San: per la festa degli innamorati scattano i cambi di colore in alcune. Toscana, Liguria, Abruzzo e provincia autonoma di Trento passano dal giallo all’i governatori e la Liguria, in particolare, presenta istanza urgente al governo. Ma niente da fare: resta valida l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Bocciata la richiesta di posticipare di 24 ore il cambio di colore per consentire ai ristoratori di tenere aperte le attività a pranzo nel giorno di San. Toti: “Cominciamo male, caro governo” La Liguria, dunque, diventainsieme ad Abruzzo – con Chieti e Pescara zone rosse per decisione del governatore Marsilio -, Toscana e la provincia di Trento. “Cominciamo male, caro governo”, ...

repubblica : Draghi e il suoi 23 ministri hanno giurato al Quirinale. Mascherine e nessuna stretta di mano: è la prima cerimonia… - ricpuglisi : TG1: la parte sulla diffusione del Covid è sempre di stretta osservanza CTS-speranziana - RaiNews : È scattata in Germania da stamattina l'ulteriore stretta anti Covid già annunciata, con un migliaio di agenti di po… - compatoo2 : RT @capricorne_o: Covid,impianti da sci a rischio riapertura.Stretta per gli arrivi dall’Austria @corriere Questi fissati della settim… - protaric : Effettivamente se il comitato scientifico esprime la propria preoccupazione per le varianti covid-19 e consiglia un… -