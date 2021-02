Covid, Ricciardi: "Lockdown immediato". E Speranza ferma gli impianti sciistici (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 febbraio 2021 - Stop allo sci . A un giorno dall'insediamento del governo Draghi , Roberto Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali ... Leggi su quotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 febbraio 2021 - Stop allo sci . A un giorno dall'insediamento del governo Draghi , Robertoha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali ...

MediasetTgcom24 : Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' #coronavirus - Agenzia_Ansa : Salvini, a proposito di eventuali altre chiusure per far fronte al Covid, , attacca Ricciardi: 'Prima di terrorizz… - Agenzia_Ansa : Le piste di sci non riaprono. Il ministro Speranza ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle atti… - Giusepp66890796 : RT @utini19: Da Ricciardi arriva al paese la richiesta di una chiusura totale per colpa delle varianti Covid in circolazione. Vedremo come… - rep_parma : Covid, Speranza decide lo stop allo sci fino al 5 marzo. Il Cts voleva il rinvio. E Ricciardi: 'Chiederò al ministr… -