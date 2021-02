Covid, Ricciardi e la richiesta che lascia tutti spiazzati (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Covid attanaglia il paese con i contagi che stentano a decrescere nelle ultime settimane: arriva poi la clamorosa proposta di Ricciardi. Roberto Speranza (GettyImages)Il contagio da Coronavirus stenta a decrescere in Italia con i numeri non allarmanti, ma comunque preoccupanti. Di conseguenza il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo. Decisione che naturalmente ha lasciato in molti senza parole, considerando che le stesse strutture ormai non lavorano da oltre 12 mesi e cercano una ripresa economica che stenta ad arrivare. “La stagione è saltata, ci sentiamo presi in giro”: così l’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari. Mentre c’è addirittura chi propone una soluzione ancor più drastica, parliamo di Walter ... Leggi su kronic (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilattanaglia il paese con i contagi che stentano a decrescere nelle ultime settimane: arriva poi la clamorosa proposta di. Roberto Speranza (GettyImages)Il contagio da Coronavirus stenta a decrescere in Italia con i numeri non allarmanti, ma comunque preoccupanti. Di conseguenza il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo. Decisione che naturalmente hato in molti senza parole, considerando che le stesse strutture ormai non lavorano da oltre 12 mesi e cercano una ripresa economica che stenta ad arrivare. “La stagione è saltata, ci sentiamo presi in giro”: così l’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari. Mentre c’è addirittura chi propone una soluzione ancor più drastica, parliamo di Walter ...

MediasetTgcom24 : Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' #coronavirus - Agenzia_Ansa : Salvini, a proposito di eventuali altre chiusure per far fronte al Covid, , attacca Ricciardi: 'Prima di terrorizz… - petergomezblog : Covid e varianti, Ricciardi: “Serve lockdown totale e immediato”. Il Cts sullo sci: “Non riaprire gli impianti, ma… - ChiaraVago1 : RT @Wikileaks_Ita: #Covid19 Attenzione..Il prof Walter #Ricciardi non ha nessuna autorità per chiedere al Gov o al Min Sanità il lockdown t… - walter63631215 : RT @LegaSalvini: ?? COVID: #ROMEO E #MOLINARI, STOP CON METODO CONTE. SERVE CAMBIO, ANCHE SQUADRA TECNICI “Non si può continuare con il “me… -