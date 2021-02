Covid, Razza: manteniamo controlli in aeroporti e porti per chi arriva in Sicilia (Di domenica 14 febbraio 2021) I controlli anti Covid per chi arriva in Sicilia non saranno affatto allentati. Anzi. Verranno mantenuti operativi anche in “zona gialla” tutti i punti di controllo ed i drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso in Sicilia. La misura è contenuta nell’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che diventerà esecutiva Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 14 febbraio 2021) Iantiper chiinnon saranno affatto allentati. Anzi. Verranno mantenuti operativi anche in “zona gialla” tutti i punti di controllo ed i drive-in per l’esecuzione dei tamponi rapidi riservati a quanti fanno ingresso in. La misura è contenuta nell’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che diventerà esecutiva

