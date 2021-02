Covid, nuovo bollettino: aumentano le terapie intensive: I dati sull’andamento (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Nel pomeriggio di domenica 14 febbraio è stato reso noto il nuovo bollettino sull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia. Rispetto ai dati del 13 febbraio, si registrano 11.068 nuovi casi Covid su 205.642 tamponi eseguiti (sabato erano stati 13.532 i nuovi contagi, su un totale di 290.534 tamponi effettuati). Il tasso di positività sale al 5,38% (sabato era al 4,6%). I nuovi decessi sono 221 (sabato 311). aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+23). Sabato, le presenze nei reparti di terapia intensiva erano invece calate di 33 unità. Scendono, invece, i ricoveri generali (-28). Sabato si era registrata una diminuzione pari a 236 unità. I nuovi dimessi/guariti sono 9.469 (sabato erano stati 13.973). Covid in Italia: i ... Leggi su improntaunika (Di domenica 14 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Nel pomeriggio di domenica 14 febbraio è stato reso noto ildella pandemia di coronavirus in Italia. Rispetto aidel 13 febbraio, si registrano 11.068 nuovi casisu 205.642 tamponi eseguiti (sabato erano stati 13.532 i nuovi contagi, su un totale di 290.534 tamponi effettuati). Il tasso di positività sale al 5,38% (sabato era al 4,6%). I nuovi decessi sono 221 (sabato 311).i ricoveri in terapia intensiva (+23). Sabato, le presenze nei reparti di terapia intensiva erano invece calate di 33 unità. Scendono, invece, i ricoveri generali (-28). Sabato si era registrata una diminuzione pari a 236 unità. I nuovi dimessi/guariti sono 9.469 (sabato erano stati 13.973).in Italia: i ...

