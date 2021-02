Covid, Ministro Speranza: “Stop allo sci fino al 5 marzo”. Ricciardi chiede un lockdown totale. (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino alla data del 5 marzo, Dopo le avvisaglie della mattinata lanciate dal Comitato Tecnico Scientifico sul pericolo della riapertura degli impianti il 15 febbraio. Il provvedimento che blocca l’attività sciistica amatoriale fino al 5 marzo, tiene conto dei più recenti dati epidemiologici sul Covid-19, comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità riguardanti soprattutto la variante inglese. Preoccupazione per le varianti Covid La preoccupazione per la diffusione della variante inglese e di altre varianti del coronavirus, precisa il ministero, ha portato all’adozione di misure ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 febbraio 2021) Ildella Salute Roberto, ha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatorialialla data del 5, Dopo le avvisaglie della mattinata lanciate dal Comitato Tecnico Scientifico sul pericolo della riapertura degli impianti il 15 febbraio. Il provvedimento che blocca l’attività sciistica amatorialeal 5, tiene conto dei più recenti dati epidemiologici sul-19, comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità riguardanti soprattutto la variante inglese. Preoccupazione per le variantiLa preoccupazione per la diffusione della variante inglese e di altre varianti del coronavirus, precisa il ministero, ha portato all’adozione di misure ...

