Covid, lunedì si torna a sciare nelle regioni gialle ma ma Ricciardi tuona: Fermare tutto (Di domenica 14 febbraio 2021) lunedì 15 febbraio riaprono gli impianti da sci, ma potrebbe durare molto poco. Il Cts e il Governo hanno dato il via libera alla riapertura degli impianti, anche se con rigide regole da dover ...

Leggi anche > Il calendario delle riaperture scatta da lunedì 15 febbraio con gli impianti in ... i contagi preoccupano, soprattutto la diffusione delle varianti di Covid, quella inglese e quella ...

Lombardia Da lunedì 15 febbraio al via campagna vaccini anti-covid per over 80