Covid, le news. Da oggi nuove zone, Ricciardi: 'Chiederò a Speranza nuovo lockdown'. LIVE (Di domenica 14 febbraio 2021) Scattano da oggi i cambi di 'colore' in alcune regioni, con il governo che boccia la richiesta della Liguria di posticiparli di 24 ore per salvare i pranzi di San Valentino. La regione diventa perciò arancione insieme ad Abruzzo (con Chieti e Pescara zone rosse per decisione del governatore), Toscana e la provincia di Trento. Resta incerta la riapertura allo sci da domani. La Val d'Aosta spera di diventare 'zona bianca'

