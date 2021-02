Covid, l’allarme del Garante detenuti. in Campania 20 reclusi contagiati (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I detenuti contagiati oggi in regione sono 20, di cui 9 a Carinola (più uno ricoverato al Cotugno), 5 a Secondigliano (più uno ricoverato al Cotugno), 3 a Poggioreale e 1 a Salerno. I detenuti contagiati sono tutti asintomatici. Mentre gli agenti penitenziari contagiati sono 48. E’ quanto fa sapere, con una nota, Samuele Ciambriello Garante dei detenuti della Campania “Nella casa di reclusione di Carinola tutti i detenuti, per due volte sono stati sottoposti a tampone. Una parte che ha avuto contatti con i contagiati vive in isolamento precuazionale e sono monitorati costantemente. Sono saltati alcuni permessi, temporaneamente, perchè i detenuti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ioggi in regione sono 20, di cui 9 a Carinola (più uno ricoverato al Cotugno), 5 a Secondigliano (più uno ricoverato al Cotugno), 3 a Poggioreale e 1 a Salerno. Isono tutti asintomatici. Mentre gli agenti penitenziarisono 48. E’ quanto fa sapere, con una nota, Samuele Ciambriellodeidella“Nella casa dione di Carinola tutti i, per due volte sono stati sottoposti a tampone. Una parte che ha avuto contatti con ivive in isolamento precuazionale e sono monitorati costantemente. Sono saltati alcuni permessi, temporaneamente, perchè i...

matteosalvinimi : Un anno fa moriva Li Wenliang, il giovane medico che tentò di lanciare l'allarme Covid, mentre il regime cinese, pr… - HuffPostItalia : 'Vivrai nei nostri cuori'. In ricordo del dottor Li, lanciò per primo l'allarme Covid e morì - Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - qui_finanza : Covid, da Ricciardi a Crisanti è allarme variante inglese: rischio lockdown Alla vigilia della riapertura degli imp… - infoitsalute : Covid-19 | scatta l'allarme variante inglese | a scuola già registrati casi Occhi puntati sugli alunni più piccoli -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’allarme Coronavirus: Salvini, 'a Speranza chiedo pianificazione non apri e chiudi' Affaritaliani.it