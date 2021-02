Covid Italia, oggi 11.068 contagi e 221 morti: bollettino 14 febbraio (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 11.068 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 221 morti. Toscana – “I nuovi casi registrati in Toscana sono 725 su 16.140 test di cui 11.852 tamponi molecolari e 4.288 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,49% (7,7% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi 14 febbraio sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Ieri i nuovo casi positivi al Covid erano stati 764. I decessi nelle ultime 24 ore sono 17. Puglia – Sono 732 i contagi da coronavirus ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 11.068 ida coronavirus in, 14, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 221. Toscana – “I nuovi casi registrati in Toscana sono 725 su 16.140 test di cui 11.852 tamponi molecolari e 4.288 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,49% (7,7% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale di14sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Ieri i nuovo casi positivi alerano stati 764. I decessi nelle ultime 24 ore sono 17. Puglia – Sono 732 ida coronavirus ...

