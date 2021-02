Covid Italia, il nuovo allarme di Ricciardi: “Serve un lockdown totale” (Di domenica 14 febbraio 2021) Covid Italia, Walter Ricciardi che è ancora consigliere del ministro Speranza sulla pandemia, lancia l’allarme: “Serve un lockdown totale” Il nodo più importante per il nuovo governo Draghi sarà certamente la gestione della pandemia in Italia. E secondo gli esperti la situazione al momento, in attesa del nuovo Dpcm che dovrebbe arrivare dopo il 5 L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 febbraio 2021), Walterche è ancora consigliere del ministro Speranza sulla pandemia, lancia l’: “un” Il nodo più importante per ilgoverno Draghi sarà certamente la gestione della pandemia in. E secondo gli esperti la situazione al momento, in attesa delDpcm che dovrebbe arrivare dopo il 5 L'articolo proviene da Inews.it.

RaiNews : #COVID19, #Ricciardi: 'Chiederò a #Speranza un #lockdown totale in tutta Italia immediato'. Il consigliere del mini… - Agenzia_Ansa : #Covid-19, Italia più arancione. Torna l'incognita della riapertura dello sci. I nuovi casi sono13.532, 311 le vitt… - Agenzia_Ansa : Covid, Brusaferro: 'In aumento le regioni che segnalano la crescita dell'incidenza. Popolazione più giovane sta con… - SebastianoPapa1 : #VarianteInglese l'#Italia rischia di farsi molto male se insiste a #sottovalutare la dilagante #TerzaOndata di… - infoitinterno : Covid, in Italia serve un lockdown totale: la richiesta di Ricciardi a Speranza -