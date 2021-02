Covid Italia, i dati di oggi delle regioni (Di domenica 14 febbraio 2021) Il bollettino coronavirus del 14 febbraio con i dati sui contagi da Covid-19 regione per regione. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 725 su 16.140 test di cui 11.852 tamponi molecolari e 4.288 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,49% (7,7% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi 14 febbraio sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Ieri i nuovo casi positivi al Covid erano stati 764. I decessi nelle ultime 24 ore sono 17. Sono 732 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 14 febbraio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti. Su 7.274 test effettuati per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 732 casi: 311 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) Il bollettino coronavirus del 14 febbraio con isui contagi da-19 regione per regione. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 725 su 16.140 test di cui 11.852 tamponi molecolari e 4.288 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,49% (7,7% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di14 febbraio sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Ieri i nuovo casi positivi alerano stati 764. I decessi nelle ultime 24 ore sono 17. Sono 732 i contagi da coronavirus in Puglia, 14 febbraio, secondo idel bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti. Su 7.274 test effettuati per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 732 casi: 311 ...

