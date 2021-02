Covid Italia, bollettino 14 febbraio 2021: 11.068 casi e 221 morti. Più contagi in Lombardia, Campania, Emilia, Lazio e Puglia (Di domenica 14 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi domenica 14 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 11.068 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, che portano il numero dei... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 febbraio 2021), ildi oggi domenica 14. Nelle ultime 24 ore sono stati 11.068 i test positivi al coronavirus registrati in, che portano il numero dei...

FratellidItalia : Covid, #Meloni: Rinvio riapertura piste da sci è mazzata finale per operatori, Governo tratta italiani come sudditi… - RaiNews : #COVID19, #Ricciardi: 'Chiederò a #Speranza un #lockdown totale in tutta Italia immediato'. Il consigliere del mini… - repubblica : ?? Covid, Italia a quota 3 milioni di vaccinati. Il piano entra nella fase due. Nel Lazio gia' vaccinato un over 80… - CarieriF : RT @CastellinoLuigi: Dico da tempo che viviamo l’era della “torre di babele “e la confusione delle lingue in Italia,aumenterà con questo go… - RisoStolto : @Antonio_Caramia @Miti_Vigliero @GeopoliticalCen @paoloigna1 @DrMCecconi @WRicciardi @manginobrioches… -