Covid, in Italia 11.068 nuovi contagi e 221 morti (Di domenica 14 febbraio 2021) Milano, 14 febbraio 2021 - Sono 11.068 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 13.532) a fronte di 205.642 tamponi effettuati su un totale di 36.168.581 da inizio emergenza. E' quanto si legge ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 14 febbraio 2021) Milano, 14 febbraio 2021 - Sono 11.068 icasi di coronavirus in(ieri 13.532) a fronte di 205.642 tamponi effettuati su un totale di 36.168.581 da inizio emergenza. E' quanto si legge ...

