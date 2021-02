Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di domenica 14 febbraio 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 14 febbraio, che sale di 11.068 casi e 221 morti. Coronavirus, bilancio del 14 febbraio: 11.068 nuovi casi e 221 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 febbraio 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 14 febbraio, che sale di 11.068 casi e 221 morti. Coronavirus, bilancio del 14 febbraio: 11.068 nuovi casi e 221 morti in più su Notizie.it.

PiazzapulitaLA7 : 'Stiamo andando di nuovo in controtendenza. Appena abbiamo abbassato la guardia, la trasmissione del virus è aument… - fanpage : La situazione Covid in Umbria è allarmante. - RaiNews : #Covid: cambia l'#Italia a colori, 17 regioni in giallo. Nuovo picco di ricoverati in #Umbria… - robreg1 : RT @PiazzapulitaLA7: 'Stiamo andando di nuovo in controtendenza. Appena abbiamo abbassato la guardia, la trasmissione del virus è aumentata… - CatSun61 : RT @MinervaMcGrani1: Caro #Draghi se per giustificare i nuovi contagi, dovuti alle vaccinazioni del corpo docenti, che porteranno il #covid… -