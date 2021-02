Covid: il ministro Speranza blocca lo sci fino al 5 marzo (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 febbraio 2021 - Il governo blocca la riapertura degli impianti di sci. Il confermato ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato questa sera il provvedimento che impone la chiusura fino ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 febbraio 2021 - Il governola riapertura degli impianti di sci. Il confermatodella Salute Robertoha firmato questa sera il provvedimento che impone la chiusura...

