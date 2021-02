Covid | i nuovi positivi oggi sono 355 +55 nei test veloci Ancona al top | è emergenza per le varianti scoperte nelle Marche I numeri del

Agenzia_Ansa : #Covid-19, Italia più arancione. Torna l'incognita della riapertura dello sci. I nuovi casi sono13.532, 311 le vitt… - SkyTG24 : Covid Italia, variante inglese nel 17,8% dei nuovi casi: ecco le regioni più colpite. DATI - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-9), aumentano sensibilmente i pazienti nelle terapie intensive (+6)… - laregione : Covid-19: una vittima, 38 nuovi contagi, 3 ricoveri - orizzontescuola : Covid-19, i nuovi colori delle regioni: Sicilia zona gialla da lunedì 15 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

...dei suoi medici e del suo avvocato (ma anche quest'ultimo subisce le restrizioni dell'epoca) ...anno e si vedrà che il costo della misura supera di molto quanto occorrerebbe per aggiungere...... il Gores comunica il numero deicontagi da coronavirus: 355, ai quali si aggiungono i 55 nei test veloci. A preoccupare restano le varianti al: quella inglese ormai dilaga nelle Marche, ...Secondo i Biologi per la Scienza, il primo premio va a Ilaria Capua per i suoi contributi alla scienza e i suoi sforzi per il pubblico accesso ai genomi virali. Nessuno mette in dubbio il merito della ...14 FEB - “La conferma del ministro Roberto Speranza alla guida del dicastero della Salute nel nuovo Governo guidato dal neo Presidente del Consiglio prof. Mario Draghi, per il quale si attende il voto ...