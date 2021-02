Covid, da domani in Sicilia al via vaccino AstraZeneca (Di domenica 14 febbraio 2021) Inizia domani in Sicilia la nuova fase della campagna di vaccinazione anti Covid con AstraZeneca, che interesserà il mondo della scuola e delle università, le forze armate e di polizia, il personale dei “servizi essenziali”. Il terzo vaccino è autorizzato, al momento, solo per il target di cittadini tra i 18 e i 55 anni, circostanza che Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 14 febbraio 2021) Iniziainla nuova fase della campagna di vaccinazione anticon, che interesserà il mondo della scuola e delle università, le forze armate e di polizia, il personale dei “servizi essenziali”. Il terzoè autorizzato, al momento, solo per il target di cittadini tra i 18 e i 55 anni, circostanza che

