Covid Campania, 1.603 nuovi contagi e 7 morti: bollettino (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 1.603 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 7 morti, di cui uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Dei 1.603 nuovi positivi, 79 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati sono 19.987, di cui 3.116 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all’8,02%. I casi di positività al coronavirus complessivamente registrati in Campania dall’inizio della pandemia sono 242-916, di cui 3.065 antigenici; il totale dei tamponi processati è 2.669.884, di cui 63.288 antigenici. Il totale dei morti in Campania supera le 4mila unità: sono 4.006 i campani deceduti dall’inizio della pandemia da Covid-19. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 1.603 ida coronavirus insecondo ildi oggi. Registrati inoltre altri 7, di cui uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Dei 1.603positivi, 79 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati sono 19.987, di cui 3.116 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all’8,02%. I casi di positività al coronavirus complessivamente registrati indall’inizio della pandemia sono 242-916, di cui 3.065 antigenici; il totale dei tamponi processati è 2.669.884, di cui 63.288 antigenici. Il totale deiinsupera le 4mila unità: sono 4.006 i campani deceduti dall’inizio della pandemia da-19. I ...

