(Di domenica 14 febbraio 2021) Da oggi aumento delle restrizioni per evitare la diffusione del contagio in. La stretta scatterà domani in Trentino, sempre domani l’alleggerimento in

SkyTG24 : Covid, cambio colori regioni: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento arancioni. Sicilia gialla - fisco24_info : Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento di nuovo 'arancioni': ecco cosa cambia: AGI - E' scattato il cambio di colore pe… - Giovanni1962RM : RT @SkyTG24: Covid, cambio colori regioni: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento arancioni. Sicilia gialla - FionaTomasi : RT @SkyTG24: Covid, cambio colori regioni: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento arancioni. Sicilia gialla - allanpo22646751 : RT @SkyTG24: Covid, cambio colori regioni: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento arancioni. Sicilia gialla -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambio

Sky Tg24

Da oggi aumento delle restrizioni per evitare la diffusione del contagio in Abruzzo, Liguria e Toscana. La stretta scatterà domani in Trentino, sempre domani l'alleggerimento in SiciliaSono queste le regioni che cambiano fascia di rischioda oggi 14 febbraio. La Sicilia, invece,...entrata in fascia arancione Dalla Liguria era arrivata la richiesta di posticipare ildi ...Scattano da oggi i cambi di “colore” in alcune regioni, con il governo che boccia la richiesta della Liguria di posticiparli di 24 ore per salvare i pranzi di San Valentino. La regione diventa arancio ...Una decisione in aumento soprattutto in tempo di pandemia, ma già in passato alcune donne del mondo di Hollywood hanno partorito tra le mura domestiche, come Meryl Streep o Demi Moore ...