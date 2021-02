orizzontescuola : Covid-19, Stefani: “Mi batterò per le vaccinazioni ai disabili” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Stefani

Voce Giallo Rossa

... ha aggiunto, dobbiamo guardare al futuro" ha detto la ministra per le Disabilità, Erika, ... Fra le prime questioni da affrontare per il nuovo esecutivo, le misure anti -. Il 25 febbraio ...Se i dati sullo permetteranno, dunque, gli studenti non saranno più costretti a seguire le ... Lo stesso premier Draghi, secondo quanto riferito dalla ministra per le Disabilità Erika, ha ...Il progetto “Tamponi a scuola” sarà riservato, in una prima fase, agli studenti, ai dirigenti, ai docenti e agli operatori scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Accertata la di ...La neo-ministra per le Disabilità Erika Stefani, un'intervista ad Avvenire, annuncia di voler subito affrontare il tema delle vaccinazioni per le quali, come denunciato dalle associazioni, "i disabili ...