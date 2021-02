Covid-19 in Italia: 11.068 nuovi casi e 221 morti nelle ultime 24 ore (Di domenica 14 febbraio 2021) nuovi casi di Covid-19 in calo in Italia. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 11.068 positivi (a fronte dei 13.532 di ieri) e 221 morti (311 sabato). Dall’inizio della pandemia i decessi raggiungono quota 93.577. In netto calo i tamponi, 205.642 rispetto ai 290.534 di ieri, con un tasso di positività in crescita al 5,3% (sabato era al 4,6%). Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono adesso 2.085 persone (+22 da ieri). I guariti in totale sono 2.225.519 (+9.469), gli attualmente positivi 402.783 (+1.370). Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 febbraio 2021)di-19 in calo in. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute,24 ore si sono registrati 11.068 positivi (a fronte dei 13.532 di ieri) e 221(311 sabato). Dall’inizio della pandemia i decessi raggiungono quota 93.577. In netto calo i tamponi, 205.642 rispetto ai 290.534 di ieri, con un tasso di positività in crescita al 5,3% (sabato era al 4,6%). Risalgono i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono adesso 2.085 persone (+22 da ieri). I guariti in totale sono 2.225.519 (+9.469), gli attualmente positivi 402.783 (+1.370).

