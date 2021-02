Covid-19 | il bollettino del 14 febbraio | 11 068 casi con 221 morti

SmorfiaDigitale : Covid oggi: bollettino coronavirus 14 febbraio. Contagi in Italia ed Emilia Roma... - zazoomblog : Covid Italia oggi 11.068 contagi e 221 morti: bollettino 14 febbraio - #Covid #Italia #11.068 #contagi - Calab_Magnifica : Covid 19 in Calabria: il bollettino del 14 febbraio 2021 - GrazianoMereu : @quinonsischerza @sbruffino @bickster75 @chiarascuro3 @DarkLadyMouse @AlleviLaura @truciolo_77 @Twittaia1 @UtherPe1… - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus @DPCgov #14febbraio: i dati ufficiali - #CoVid_19 #CoVid19 #Coronavirusitalia… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini dal 29 febbraio. Qui le ultime notizie della giornata. ...Sono 1.603, di cui 79 sintomatici, i nuovi positivi alrilevati in Campania, su 19.987 test processati. L'incidenza contagi/tamponi si attesta all'8,...terapie intensive - informa il...Covid Italia, il bollettino di oggi domenica 14 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 11.068 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, che portano il numero dei contagiati ...Sono stati 479 i nuovi casi di Covid in Sicilia. I morti sono stati invece 24 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 3.848. I dati sono stati diffusi dal ministero della Salute nel ...