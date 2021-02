Covid, 162 nuovi casi a Bergamo e 1.987 in Lombardia: positivo il 6,5% dei tamponi (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 162 i nuovi casi di Covid-19 in provincia di Bergamo, 1.987 in tutta la Lombardia a fronte di 30.289 tamponi effettuati tra molecolari e antigenici (il 6,5% del totale), secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso domenica 14 febbraio. A livello regionale si contano altri 21 decessi. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 30.289 (di cui 23.862 molecolari e 6.427 antigenici) totale complessivo: 6.111.063. – i nuovi casi positivi: 1.987 (di cui 101 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 484.680 (+500), di cui 3.330 dimessi e 481.350 guariti – in terapia intensiva: 364 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.562 (-12) – i decessi, totale complessivo: 27.781 (+21) I nuovi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono 162 idi-19 in provincia di, 1.987 in tutta laa fronte di 30.289effettuati tra molecolari e antigenici (il 6,5% del totale), secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso domenica 14 febbraio. A livello regionale si contano altri 21 decessi. I dati del giorno: – ieffettuati: 30.289 (di cui 23.862 molecolari e 6.427 antigenici) totale complessivo: 6.111.063. – ipositivi: 1.987 (di cui 101 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 484.680 (+500), di cui 3.330 dimessi e 481.350 guariti – in terapia intensiva: 364 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.562 (-12) – i decessi, totale complessivo: 27.781 (+21) I...

