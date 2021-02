Cosenza 1914-Reggina (lunedì 15 febbraio, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 14 febbraio 2021) Posticipo della ventitreesima giornata di Serie B che vede di scena il derby calabrese tra Cosenza e Reggina. La squadra di Occhiuzzi continua ad essere abbonata ai pareggi (ben 13 in stagione, 7 nelle ultime 10 gare) ed è in serie positiva da cinque gare. Un pareggio sofferto e arrivato nel finale quello contro il Cittadella, con InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 14 febbraio 2021) Posticipo della ventitreesima giornata di Serie B che vede di scena il derby calabrese tra. La squadra di Occhiuzzi continua ad essere abbonata ai pareggi (ben 13 in stagione, 7 nelle ultime 10 gare) ed è in serie positiva da cinque gare. Un pareggio sofferto e arrivato nel finale quello contro il Cittadella, con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza 1914 Beschin, addio all'ex dg del Cosenza. Pagliuso lo portò in Calabria, ci rimase

La Cosenza sportiva piange Gianni Beschin , arbitro internazionale della sezione di Legnano ed ex dirigente della società rossoblù a guida Pagliuso , negli anni fra il 1998 e il 2001. Con l'allora patron ...

Calcio, nuovo turno infrasettimanale su due giorni

... oggi alle 19 Salernitana-Entella 2-1 anticipo di ieri Cittadella-Frosinone Cosenza-Venezia Vicenza-...Italia Eccellenza sono rinviate Campomorone Sant'Olcese-Genova Calcio e Fezzanese-Rapallo R.1914 ...

Beschin, addio all'ex dg Cosenza. Pagliuso lo portò in Calabria, ci rimase Cosenza Channel Diffidati Liberi Reggio Calabria: "Noi vogliamo vincere il Derby"

I Diffidati Liberi Reggio Calabria, tramite la propria pagina FB, hanno annunciato che nella giornata di domenica, alle ore 16.30, si riuniranno alle spalle della Curva Sud in attesa del ...

Cosenza-Reggina, conferenza stampa mister Baroni

Nella giornata di domani, domenica 14 febbraio 2021 alle ore 12, il tecnico Marco Baroni interverrà in conferenza stampa per rispondere alle domande degli organi di informazione alla vigilia del match ...

