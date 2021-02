Cortina 2021 | si riparte dalle combinate alpine Brignone e Bassino puntano alla medaglia

Leggi su gqitalia

(Di domenica 14 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino - Per la seconda settimana di Mondiali, l'Italia prova a cambiare marcia. Archiviate le prove veloci con “zero tituli”, è tempo di Combinata alpina con una lunga giornata - quella di lunedì 15 febbraio - che prevede sia la prova maschile, sia quella femminile, con un cocktail di superG e slalom (Dirette Tv9.45 e 14.10 per le donne, Dirette Tv 11.15 e 15 .20 per gli uomini). Poi la settimana prevede, martedì 16 febbraio, le prove di Parallelo, così spettacolari e mediatiche, quindi, mercoledì 17, il Team Event che è uno di quei giorni in cui lo sci alpino si ricorda anche di essere uno sport non solo individuale, ma dove a contare può essere anche il gioco di squadra. Da giovedì 18, invece, sicon le prove tecniche e la danza degli slalom, gigante e speciale. Per ora ...