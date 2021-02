Cortina 2021 | come si progetta una pista come la Vertigine | ce lo spiega l' ingegnere Monica Borsatto

(Di domenica 14 febbraio 2021), Mondiali di sci - Una laurea in ingegneria, una passione grande così., 47 anni,padovana, ha studiato a Trento, ma vive a Bressanone e ai Mondiali dista facendo le ore piccole ine in quota. È la mamma - «Ma forse va bene anche la zia» - delle piste dei Mondiali. In passato la Fis si è affidata a ex atletil'elvetico Bernhard Russi, ma la scuola brissinese, da cui arrivano anche Markus Waldner, supremo chief race director e alcuni dei principali tecnici delle pisteFranz Stablum e Hubert Rabensteiner ha deciso di far valere il fattore campo e la competenza made in Italy per i Mondiali di casa. ...

E anche in questi giorni in cui è protagonista ai Campionati mondiali di, Federica Brignone non dimentica il suo progetto "Traiettorie liquide". E scende in pista per un nuovo obiettivo ...d'Ampezzo (Belluno), 14 febbraio- Oggi è il giorno della discesa libera maschile ai Mondiali di sci alpino di: appuntamento alle 11 sulla pista Vertigine , diretta su Rai Sport ...Appuntamento sabato 27 febbraio ma mancherà il jet set che ha sempre accompagnato l’evento. Uno sport che nella Conca ha preso casa dopo i Giochi del ’56 ...Alle 11.00 scatta la discesa maschile dei campionati del mondo: 'Domme', al via con il n° 3, è l'uomo dei sogni per riportare in Italia un titolo che manca da oltre ...