Coronavirus | Speranza firma lo stop alle attività sciistiche fino al 5 marzo e dà ragione al Cts Le Regioni | «Ennesima mazzata»

(Di domenica 14 febbraio 2021) Alla fine, il (neoconfermato) ministro della Salute Robertoloamatoriali, con un provvedimento che ne vieta lo svolgimentoal 52021, data di scadenza del Dpcm del 14 gennaio scorso. Il provvedimento «tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità», spiega una nota del ministero. Dati che attestano che la variante scoperta in Inghilterra e «caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi». Ecco allora che la «preoccupazione per la diffusione di questa e di altre varianti del virus Sars-CoV-2 ha portato all’adozione di misure analoghe in Francia e in ...

... altrimenti noto come. Ringrazio tutti per il lavoro svolto'. Lo ha dichiarato l'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza. Niente sci fino al 5 marzo,firma il ...ROMA " Il ministro della Salute Robertoha firmato un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo 2021, data di scadenza del DPCM 14 gennaio 2021. Il provvedimento, spiega una nota ...Per il Cts, al momento non si possono 'allentare' le misure restrittive, 'incluse quelle previste per il settore dello sci' Ansa Covid, Ricciardi: 'Chiederò a Speranza lockdown nazionale' | Salvini: ' ...Il ministro Speranza stoppa la ripartenza ma rassicura sui ristori. L'ira degli impiantisti per la decisione comunicata poche ore prima della riapertura, ma anche la preoccupazione dei due neoministri ...