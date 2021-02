Coronavirus: Salvini, ‘Cts spieghi no a impianti, non si può dire domenica lunedì si cambia’ (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) – Gli scienziati “spiegassero” perché dicono no alla riapertura degli impianti di sci, “oggi dicono il contrario della settimana scorsa”. Lo ha detto Matteo Salvini a Mezz’ora in più. “Alle imprese, il ministero 10 giorni fa ha detto puoi riaprire. Domani, secondo i dati del governo, riaprono gli impianti, non è possibile che tu dica domenica che il lunedì è cambiato tutto”, ha aggiunto Salvini. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) – Gli scienziati “spiegassero” perché dicono no alla riapertura deglidi sci, “oggi dicono il contrario della settimana scorsa”. Lo ha detto Matteoa Mezz’ora in più. “Alle imprese, il ministero 10 giorni fa ha detto puoi riaprire. Domani, secondo i dati del governo, riaprono gli, non è possibile che tu dicache ilè cambiato tutto”, ha aggiunto. L'articolo CalcioWeb.

