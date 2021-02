Coronavirus | Ricciardi | “Necessario lockdown nazionale” Salvini attacca e invoca Draghi

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 14 febbraio 2021) Non ci sono buone notizie nella lotta contro la pandemia di. Il Comitato tecnico scientifico ha avvertito sulla pericolosità della variante inglese, che circola in alcuni focolai italiani. L’andamento è in peggioramento, con 3 Regioni e la provincia di Trento che passano in zona arancione. Dubbi anche sulle riaperture, specialmente degli impianti sciistici pronti a ripartire, su cui hanno espresso forti dubbi gli esperti del Cts. Interviene anche Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che rimarca la necessità di un. Opzione su cui ha duramente attacco il leader della Lega Matteo: “” contro il ...