**Coronavirus: Meloni, 'chiusura piste mazzata finale, italiani trattati come sudditi'** (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Solo pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il Cts avevano autorizzato la riapertura delle piste sci dal 15 febbraio nelle Regioni in zona gialla. A 24 ore dalla ripartenza, lo stesso Cts dice che non ci sono più le condizioni e il Governo Draghi-Speranza decide un altro rinvio. È la mazzata finale per tantissimi operatori, che non hanno lavorato per mesi subendo perdite enormi e che per organizzare la riapertura hanno sostenuto spese, assunto personale, venduto skipass, accettato prenotazioni alberghiere". Lo dice Giorgia Meloni. "Quando verranno ristorate queste imprese? Quanti soldi verranno stanziati per pagare i danni di questa scelta? Chi dirà ai lavoratori appena assunti che da domani dovranno rimanere a casa? Ma soprattutto: come lavorate? È scandalosa la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Solo pochi giorni fa il Governo Conte-Speranza e il Cts avevano autorizzato la riapertura dellesci dal 15 febbraio nelle Regioni in zona gialla. A 24 ore dalla ripartenza, lo stesso Cts dice che non ci sono più le condizioni e il Governo Draghi-Speranza decide un altro rinvio. È laper tantissimi operatori, che non hanno lavorato per mesi subendo perdite enormi e che per organizzare la riapertura hanno sostenuto spese, assunto personale, venduto skipass, accettato prenotazioni alberghiere". Lo dice Giorgia. "Quando verranno ristorate queste imprese? Quanti soldi verranno stanziati per pagare i danni di questa scelta? Chi dirà ai lavoratori appena assunti che da domani dovranno rimanere a casa? Ma soprattutto:lavorate? È scandalosa la ...

MaryCross85 : @MediasetTgcom24 Diamine è agguerrita! Ma quando c'era #Conte al governo perché non ci ha messo lo stesso impegno?… - cesarebrogi1 : RT @antondepierro: Solo in #Italia si può assistere al varo di un governo prevalentemente di destra e alla presenza di un'opposizione di de… - Lady_ofShalott_ : RT @antondepierro: Solo in #Italia si può assistere al varo di un governo prevalentemente di destra e alla presenza di un'opposizione di de… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Meloni Governo Draghi: le pagelle di Casini. Ecco vincitori e vinti

...di Giorgia Meloni , che potrà sfruttare questo periodo di opposizione in termini elettorali. Il senatore centrista Pier Ferdinando Casini , in questi giorni in ospedale perché colpito dal Coronavirus,...

Governo Draghi, il giuramento dei ministri e il primo cdm: le ultime notizie

... per rispetto della normativa contro la diffusione del coronavirus. Dopo il giuramento, la ... Ore 12.28 - Meloni: "Chi ha messo Italia in ginocchio come può aiutare a rialzarla?" "In che modo gli stessi ...

Covid-19, Marche: ventiliazione meccanica controllate nelle aule, Meloni: “Altro che banchi a rotelle” Orizzonte Scuola L'Italia del XXI secolo: l'unica certezza è l'incertezza

Per giudicare il governo Draghi occorre fare i conti con l’imprevedibilità nella politica italiana e della foga con cui la Storia cambia scena, trama e personaggi nel dramma che viviamo ...

Sondaggi politici: Draghi surclassa i leader di partito

Sondaggi politici: il 61% degli italiani ha fiducia nel nuovo premier Mario Draghi. La Lega resta il primo partito, cresce ancora Fratelli d’Italia che si avvicina al Pd Mario Draghi è il leader con i ...

...di Giorgia, che potrà sfruttare questo periodo di opposizione in termini elettorali. Il senatore centrista Pier Ferdinando Casini , in questi giorni in ospedale perché colpito dal,...... per rispetto della normativa contro la diffusione del. Dopo il giuramento, la ... Ore 12.28 -: "Chi ha messo Italia in ginocchio come può aiutare a rialzarla?" "In che modo gli stessi ...Per giudicare il governo Draghi occorre fare i conti con l’imprevedibilità nella politica italiana e della foga con cui la Storia cambia scena, trama e personaggi nel dramma che viviamo ...Sondaggi politici: il 61% degli italiani ha fiducia nel nuovo premier Mario Draghi. La Lega resta il primo partito, cresce ancora Fratelli d’Italia che si avvicina al Pd Mario Draghi è il leader con i ...