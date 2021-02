Coronavirus: Italia viva, 'risposte forti e chiare per la montagna' (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Un duro colpo per tutta la montagna. Servono immediatamente ristori adeguati alla situazione e certezze per il futuro”. Lo dicono i deputati di Italia viva Mauro Del Barba e Silvia Fregolent dopo il varo del provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali. “Siamo certi che il governo saprà mostrare il cambio di passo rispetto al passato, ridando certezze a chi investe e crede nel turismo e nello sport montani. È il tempo di dare respiro a un'intera filiera messa in ginocchio nei mesi passati, ora servono risposte forti e chiare”, concludono. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "Un duro colpo per tutta la. Servono immediatamente ristori adeguati alla situazione e certezze per il futuro”. Lo dicono i deputati diMauro Del Barba e Silvia Fregolent dopo il varo del provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali. “Siamo certi che il governo saprà mostrare il cambio di passo rispetto al passato, ridando certezze a chi investe e crede nel turismo e nello sport montani. È il tempo di dare respiro a un'intera filiera messa in ginocchio nei mesi passati, ora servono”, concludono.

Agenzia_Ansa : Sono 11.068 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore che portano il numero dei contagiati dall'… - Corriere : Così si muove l’epidemia: i dati regione per regione - rtl1025 : ?? Sono 11.068 i test positivi al #coronavirus in #Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 221, un increm… - Enzaedma60 : RT @claudio_2022: Coronavirus, Walter Ricciardi chiede 'lockdown totale e immediato in tutta Italia. E niente sci' Rinchiudete sto demente… - la_bolda : RT @claudio_2022: Coronavirus, Walter Ricciardi chiede 'lockdown totale e immediato in tutta Italia. E niente sci' Rinchiudete sto demente… -