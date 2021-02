Coronavirus, in vigore la nuova ordinanza del Ministero della Salute: che zona è oggi – LIVE (Di domenica 14 febbraio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.30 – Covid, ci sarà una terza ondata per la diffusione delle varianti? Cosa ci dicono i dati 10.45 – A rischio la riapertura degli impianti sciistici. Ecco dove si scia (per ora) dal 15 febbraio 9.00 – La nuova ordinanza di Speranza: i colori delle Regioni dal 14 febbraio 7.00 – Che zona è oggi? La nuova mappa dell’Italia e le regole Coronavirus18.00 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 febbraio 11.25 – Emergenza Coronavirus in Italia, “Servirebbe un lockdown di due ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.30 – Covid, ci sarà una terza ondata per la diffusione delle varianti? Cosa ci dicono i dati 10.45 – A rischio la riapertura degli impianti sciistici. Ecco dove si scia (per ora) dal 15 febbraio 9.00 – Ladi Speranza: i colori delle Regioni dal 14 febbraio 7.00 – Che? Lamappa dell’Italia e le regole18.00 –in Italia, il bollettino del 13 febbraio 11.25 – Emergenzain Italia, “Servirebbe un lockdown di due ...

paoloigna1 : RT @CanadainItalia: [#COVID19] Promemoria: attualmente sono in vigore restrizioni di viaggio per il ????. Tutti i viaggiatori autorizzati ad… - vincenzo5151 : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, l'aumento dell'Rt nazionale cambia la mappa delle aree di rischio. Ecco tutte le variazioni in vigore da dom… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #Covid19 ?? Impianti sciistici Dal 15 febbraio riaprono in sicurezza gli impianti di risalita anche per gli sciatori amat… - ADM_assdemxmi : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, l'aumento dell'Rt nazionale cambia la mappa delle aree di rischio. Ecco tutte le variazioni in vigore da dom… - blogsicilia : #Covid19. Ecco l'ordinanza di @Musumeci_Staff sulla zona gialla. In vigore da lunedì #15febbraio. I dettagli e il v… -