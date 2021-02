Coronavirus in Toscana: sono 725 i nuovi casi e 17 i decessi (Di domenica 14 febbraio 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 14. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 823 (9 in più rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 14 febbraio 2021) Ecco il bollettino della Regione di domenica 14. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covidcomplessivamente 823 (9 in più rispetto a ieri)

sole24ore : Coronavirus, in Umbria e Toscana aumentano i ricoveri - Miki_2313 : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, l'aumento dell'Rt nazionale cambia la mappa delle aree di rischio. Ecco tutte le variazioni in vigore da dom… - Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus, in Umbria e Toscana aumentano i ricoveri - Miki_2313 : RT @sole24ore: Coronavirus, in Umbria e Toscana aumentano i ricoveri - infoitsalute : Coronavirus in Toscana, il bollettino: 725 nuovi contagi e 17 decessi. Vaccini over 80, lunedì partenza simbolica -