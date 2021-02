Coronavirus in Toscana: 17 morti, oggi 14 febbraio. E 725 nuovi contagi. Vaccinati: oltre 185mila (Di domenica 14 febbraio 2021) La Toscana e' la 4° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (l'85,6% delle 216.520 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 4.981 per 100mila abitanti (media italiana: 4.918 per 100mila) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 febbraio 2021) Lae' la 4° regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (l'85,6% delle 216.520 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 4.981 per 100mila abitanti (media italiana: 4.918 per 100mila) L'articolo proviene da Firenze Post.

